Зиньковский: «Сейчас прибавилось игроков, ещё больше, ещё сильнее конкуренция»

Нападающий «Спартака» Антон Зиньковский дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Динамо».

- Каково это находиться в такой конкуренции всегда? Когда столько человек на место? Насколько активно ведут себя игроки на тренировках? Там доказывают или именно в матчах?

- Я думаю, везде, и на матчах, и на тренировках. И в том сезоне была большая конкуренция, сейчас прибавилось игроков, еще больше, еще сильнее конкуренция, поэтому нужно доказывать и через эти матчи, и когда выходишь на замену. Нужно приносить пользу команде и стараться выходить в старте.

- Как далеко такой «Спартак» может зайти?

- В Кубке или чемпионате?

- Да повсюду.

- Мы стараемся и идем от игры к игре, не загадываем на будущее. Задача, как и в любом сезоне для «Спартака» - занимать высокие места, побеждать и в Кубке, и в чемпионате. Поэтому от игры к игре, надеемся, что с каждым матчем будет лучше и лучше. Не всегда так получается, но будем стараться.