Кордоба – избавитель от серии пенальти: «Краснодар» на флажке вырвал победу над «Пари НН» и набрал первые очки в Кубке

Параллельно со «Спартаком» и «Динамо» друг против друга в Кубке России в той же группе играли «Пари НН» и «Краснодар».

«Пари НН» в первом туре группового этапа Пути РПЛ Кубка России обыграл «Динамо» по пенальти, после чего проиграл на выезде в сумасшедшем матче с девятью голами «Спартаку». То есть нижегородцы имели два набранных очка.

«Краснодар» же в первом туре не устоял у себя дома против «Спартака», а дальше, опять-таки, в веселой игре с семью голами забил чуть меньше, чем «Динамо». Выходит, что после двух туров «быки» очков в Кубке и вовсе не имели.

Такая ситуация входила в контраст с выступлением «Краснодара» в чемпионате, где он неожиданно стартовал с четырёх побед подряд. Правда, затем «чёрно-зелёные» вспомнили, что такое спад, сыграв ничьи с «Локомотивом» и «Факелом».

«Пари НН» в минувшем туре РПЛ испытал приятные эмоции, минимально победив в родных стенах «Ростов». Интересно, что в прошлом году «Краснодар» и «Пари НН» также встречались на групповом этапе Кубка. Оба раза победили хозяева: в Краснодаре – 2:0, в Нижнем – 1:0.

Сейчас на пятой минуте Олусегун с правого фланга вдруг внезапно стрельнул в ближний угол из-под Стаматова, хотя это смотрелось не самым очевидным вариантом. Тем не менее родился опасный момент. Мяч ударился там об штангу и отскочил за лицевую линию.

На десятой минуте Олусегун решил уже не пробивать с правой боковой линии штрафной площади и выкатил прострельную передачу на Ахметова. Тот мог наносить весьма опасный удар, но вместо этого несильно отправил мяч прямо в руки Ботнаря.

Уругвайский новичок «Краснодара» Лукас Оласа вскоре отметился двумя ударами с подступов к штрафной также в перчатки Ботнаря. С немного более близкой дистанции Мозес пробил туда же. В контратаке хозяев Кухарчук после паса Зе Турбо тоже ударил во вратаря – Агкацева.

На исходе получаса игры Баньяц подал штрафной с левого фланга, Олесегун пробил в ближний угол, а Ботнарь выручил свои ворота. Ещё голкипер хозяев справился с попыткой Ахметова. «Краснодар» до перерыва владел мячом практически безраздельно, однако безуспешно.

Во втором тайме характер игры изменился, «Пари НН» даже перехватил инициативу. Около шестидесятой минуты возникли два опасных момента перед воротами гостей, но Севикян после подачи Александрова из борьбы пробил головой выше, а удар Севикяна после навеса Стоцкого потащил Ботнарь, после чего добивание Карапузова накрыл Волков.

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В концовке «быки» действовали на контратаках. И если Петрову, который упал в чужой рядом штрафной со Стоцким, не удалось заработать пенальти, то Кордоба забил с игры на 88-й минуте, чётко замкнув головой подачу слева от Олусегуна, перехватившего мяч у зазевавшегося Масоэро (0:1).

Хозяева пытались уйти от поражения в компенсированное время, однако удар Сулейманова слева с острого угла не оказался страшным для Агкацева. А эстафету у Масоэро перехватил Стоцкий, подаривший на своей половине мяч Кривцову. Тот отдал Кордобе, и Джон не реализовал выход один на один с Ботнарем.

Можно ли назвать это победой на классе? Скорее всего, да. «Краснодар» избежал серии пенальти, несмотря на довольно серый второй тайм в своём исполнении. Команда Владимира Ивича набрала свои первые очки на групповом этапе Кубка России и сразу же обошла «Пари НН» в таблице квартета 4 (три очка против двух).

Кирилл Иванцов