«Динамо» отыграло один гол в матче со «Спартаком»

В эти минуты проходит кубковый матч «Спартак» - «Динамо». Команда Гильермо Абаскаля быстро забила четыре мяча подряд, а далее целых 40 минут не было ни единого взятия ворота. В итоге Николя Нгамалё всё же размочил счёт на табло. Легионер у левого края штрафной попытался раскачать защитника, прорвался к воротам и с очень острого угла все же пробил мимо Александра Максименко.

Напомним, что в дебютном отрезке Александр Соболев оформил дубль, а также отличились Срджан Бабич и Антон Зиньковский. Поминутная текстовая трансляция на LiveResult.ru.