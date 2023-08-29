Сиваков: «Удача была на нашей стороне»

Защитник «Оренбурга» Михаил Сиваков прокомментировал выездную победу над «Факелом». Напомним, в третьем туре Пути РПЛ уральцы увезли из Воронежа победу с минимальным счётом, голом отметился в самой концовке встречи форвард Владимир Обухов.

«Игра была сложная, много борьбы, поэтому такой и счет. Хорошо, что получилось забить. Наш тренер подчеркивал, что два момента будет, и они были. Удача была на нашей стороне», - цитирует Сивакова «Матч ТВ».

Напомним, что после ухода Иржи Ярошика с поста главного тренера «Оренбург» не проигрывает уже два матча кряду. Ранее в шестом туре РПЛ команда Давида Деограсии сыграла вничью с ЦСКА дома – 1:1.

«Оренбург» в компенсированное время вырвал победу над «Факелом», возглавив группу А