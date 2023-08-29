Деограсия: «На 90-й минуте думал о том, что будет серия пенальти»

Главный тренер «Оренбурга» Давид Деограсия дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Факелом».

- Перед началом этого матча вы говорили о том, что только знакомитесь с командой. Какие выводы вы сделали для себя после этой игры?

- Я горжусь своей командой, мы все стараемся, чтобы все вместе шли вперед.

- Сегодня ваша команда нанесла один удар в створ и забила один гол. Вы довольны такой статистикой и игрой в атаке?

- В первую очередь я рад победе. В плане тактики мы провели очень хорошую работу. Также надо понимать, что у нас был очень сильный соперник. Повторюсь, я очень рад.

- Максим Сидоров, мы его привыкли видеть на позиции флангового защитника, а сегодня он играл выше. Это ваш эксперимент?

- Его характеристики позволяют играть как сзади, так и впереди, но сегодня мы решили, что ему лучше сыграть впереди, он там нам сможет помочь. В итоге мы не ошиблись.

- На 90-й минуте были мысли о том, что всё закончится серией пенальти, или все же верили в то, что вырвете победу в основное время?

- Да, конечно, на 90-й минуте я думал о том, что будет серия пенальти. Но опять же, мы гол забили и в итоге поедем все довольные домой.