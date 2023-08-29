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Евсеев: «Я командой доволен, как она именно играла»

29 Августа 2023 • 20:04 Комментировать
Факел
0:1
Оренбург
окончен

Главный тренер «Факела» Вадим Евсеев дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Оренбургом».

- По тому, как складывалась игра, не показалось ли вам, что ничья была бы более логичным результатом в основное время?

- Естественно, игра шла к ничьей. Если за все 90 минут, сказать, что у соперника были какие-то голевые моменты, я не могу. Да, там, может быть, с нашей стороны было стандартное положение, или мы концовку, последний пас не могли найти. Но это опят же отсылка к сыгранности футболистов. Я командой доволен, как она играла, именно играла. Это футбол, что допустили одну  ошибку и не доиграли, соперник воспользовался этим.

- Сегодня впервые на поле появился Табо Селе. Как оцените его игру?

- Если учитывать то, что он уезжал, визу делал и приехал только накануне, то неплохо. Но как раз в концовке его и не хватило в штрафной площади. Это и говорит, что теоретические задания - это определенные задания для игроков опорной зоны в той или иной ситуации.

- Перед началом матча вы говорили, что это шанс для футболистов, которые получают мало игровой практики, проявить себя. Сегодня вас кто-то убедил в том, что готов играть в стартовом составе в матчах Премьер-лиги?

- Все игроки убедили, у нас никто не выпадал. И молодой Ивлев, и Багамаев, который имеет опыт игры в Премьер-лиге, если касаться молодых. Долгов, Ивахнов хорошо выглядели в первом тайме, просто Долгов травму получил. А так еще раз говорю, что линия обороны у нас для этого состава очень хорошо и качественно сыграла.

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Факел Вадим Евсеев
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