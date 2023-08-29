«Динамо» провело двойную замену на 27-й минуте матча со «Спартаком», клуб громят со счётом 0:4

Тренерский штаб столичного «Динамо» провёл двойную замену в составе уже на 27-й минуте игры против «Спартака». Вместо Александра Кутицкого и Ярослава Гладышева на поле вышли Николас Маричаль и Муми Нгамалё.

Напомним, что прошло ещё всего лишь полчаса игры, а «Динамо» уже уступает «Спартаку» с неприличным счётом – 0:4. В составе «красно-белых» на «Открытие Арене» отличились дважды Александр Соболев, сербский новичок Срджан Бабич и Антон Зиньковский.

Следить за ходом событий этого шокирующего для болельщиков «Динамо» матча можно в текстовой трансляции от портала LiveResult.ru.