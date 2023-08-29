На 25-й минуте «Спартак» забил в ворота «Динамо» четвёртый гол

Невероятно, но после половины первого тайма кубкового матча между «Спартаком» и «Динамо» одна из команд ведет со счетом 4:0, и это «красно-белые», которых многие не считали сегодня фаворитами.

На шестой минуте Александр Соболев замкнул фланговую подачу головой. В похожем стиле завершил атаку Срджан Бабич. Позже Соболев, получивший капитанскую повязку, в падении замкнул прострел вдоль ворот, и счет стал разгромным. Сейчас же Антон Зиньковский, автор голевого паса на Соболева, самостоятельно уверенно реализовал выход один на один с голкипером.

Текстовый репортаж на LiveResult.ru.