«Спартак» уже громит «Динамо»

Кубковый матч «Спартак» - «Динамо» получается результативным уже с первых минут. Когда секундная стрелка делала пятый оборот вокруг оси, подачей с правого фланга Даниила Денисова воспользовался Александр Соболев, поразив правую девятку. Вскоре со штрафного от лицевой линии Хесус Медина выполнил мягкую подачу к линии вратарской, а там здорово сыграл Срджан Бабич, выпрыгнул выше всех и головой переправил мяч впритирку с левой штангой ворот «Динамо». Следующая атака, и Александр Соболев оформил дубль

Счет стал 3:0, «Спартак» упрочил лидерство в группе и сделал шаг к третьей подряд победе в кубковом турнире. Текстовый репортаж на LiveResult.ru.