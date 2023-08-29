Главный матч вторник «Спартак» - «Динамо» начался с быстрого гола. «Красно-белые» повели в счёте в столичном дерби уже на шестой минуте поединка. После ряда передач на правом фланга Даниил Денисов выдал навесную подачу, а там Александр Соболев переиграл в воздухе Александра Кутицкого и вколотил мяч в правую девятку. Это 51-й гол за «Спартак» для капитана «красно-белых» в этом поединке. Его команда набирает 9 очков на эту минуту и отрывается от динамовцев, которые идут вторыми, набрав четыре пункта. Поминутная текстовая трансляция на LiveResult.ru.
Соболев быстро открыл счёт в матче «Спартак» - «Динамо»
|Спартак Москва
|Динамо Москва
2-й тайм
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