Соболев быстро открыл счёт в матче «Спартак» - «Динамо»

Главный матч вторник «Спартак» - «Динамо» начался с быстрого гола. «Красно-белые» повели в счёте в столичном дерби уже на шестой минуте поединка. После ряда передач на правом фланга Даниил Денисов выдал навесную подачу, а там Александр Соболев переиграл в воздухе Александра Кутицкого и вколотил мяч в правую девятку. Это 51-й гол за «Спартак» для капитана «красно-белых» в этом поединке. Его команда набирает 9 очков на эту минуту и отрывается от динамовцев, которые идут вторыми, набрав четыре пункта. Поминутная текстовая трансляция на LiveResult.ru.