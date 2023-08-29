Ивич: «Пытаемся найти лучший способ поправить здоровье Кайо»

Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Пари НН».

- После матча чемпионата с «Факелом» успели ли заехать в Краснодар?

- Нет, на самом деле не успели. На следующий день после матча с «Факелом» мы приехали сюда. И тут уже три дня.

- У вас сегодня дебютирует Тормена. Я так понимаю, он займет место Кайо. Как у него здоровье?

- Да, Кайо в предыдущей игре получил травму, сейчас мы пытаемся найти лучший способ поправить здоровье Кайо. На данный момент все, что я знаю. Тормена? Игрок недавно к нам пришел, мы рассчитываем на него, что он сегодня сыграет. У него первый официальный матч с нами.

- Если бы Сперцян не был бы дисквалифицирован, он сегодня вышел бы в стартовом составе?

- Не знаю.

- Одно изменение в стартовом составе «Краснодара» по сравнению с предыдущим матчем. Это появление Олусегуна вместо Шапи. Где сейчас Сулейманов? Ходят разговоры, что он арендован «Арисом», так ли это?

- Шапи до нашей поездки на игру с «Факелом» был частью нашей команды, интересный игрок. Много было разговоров о взятии в аренду данного футболиста, Шапи принял решение, что он хочет это сделать. Сейчас мы ждем, что произойдет, будет переход игрока или нет.