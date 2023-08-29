Юран: «Эссьену и Зе Турбо тайм-полтора хватит»

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Краснодаром».

- Как команда провела вот эти дни? После матча чемпионата совсем мало времени прошло.

- На две группы были разбиты. Те, кто играл домашний матч с «Ростовом», одна работа была. Те, кто не играл и мало играл, была другая работа. Поэтому в целом стандартно провели подготовку к Кубку. Сейчас и ротация будет такая, в принципе, больше выйдет футболистов, которые не играли или мало играли, потому что накануне провели непростой матч с «Ростовом», впереди нас ждет домашняя игра с «Рубином». Поэтому есть возможность у других выйти и доказывать.

- Как это разделение на группы? Те, кто будут играть сегодня, и те, кто будут играть с «Рубином»?

- На группы что имеете в виду? Одна восстанавливалась после игры, а вторая - работала в тренировочном режиме и получала нагрузку.

- Сегодня впервые в стартовом составе выходят Эссьен Эдедем и Зе Турбо. Насколько они готовы сыграть?

- Знаете, когда приезжают иностранцы, естественно, какой-то период им нужен, чтобы понять мои требования, тренировочный процесс, с игроками коммуникацию пройти. Я думаю, что на тайм-полтора им хватит. В целом они с первых минут начинают.

- Три фланговых защитника в стартовом составе. Кто из них будет играть в центре - Стоцкий, Карапузов, Стаматов?

- Три фланговых защитника?

- Три фланговых игрока.

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- Фланги мы поменяли, там и Живоглядов отдохнет, есть микроповреждение, Карапузова мы передвинули в центральную зону, так как он в принципе играет и в центральной зоне, и на фланге. Стаматов уже довольно большое время после травмы тренируется в группе, поэтому игрока мы тоже брали для чего? Чтобы он помогал нам. Поэтому на флангах Стоцкий и Стаматов. Карапузов сыграет в середине вместе с Михайловым.