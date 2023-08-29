Агент Тюкавина рассказал, почему футболист не сыграет со «Спартаком»

Агент молодого форварда «Динамо» Константина Тюкавина Алексей Сафонов рассказал, почему молодой нападающий не сыграет против «Спартака» в грядущем матче Кубка России.

«Константину дали отдохнуть, с «Ростовом» Тюкавин сыграет», - сказал Сафонов «Спорт-Экспрессу».

Напомним, что Тюкавин имеет в своём активе в текущем сезоне три забитых гола и два ассиста в рамках восьми появлений на поле в официальных играх.

Следить за главными событиями московского дерби в Кубке России можно благодаря текстовой трансляции от портала LiveResult.ru. Стартовый свисток прозвучит совсем скоро - в 19:30, время московское.