Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Кубок России

Агент Тюкавина рассказал, почему футболист не сыграет со «Спартаком»

29 Августа 2023 • 19:19 Комментировать
Спартак Москва
4:0
Динамо Москва
2-й тайм

Агент молодого форварда «Динамо» Константина Тюкавина Алексей Сафонов рассказал, почему молодой нападающий не сыграет против «Спартака» в грядущем матче Кубка России.

«Константину дали отдохнуть, с «Ростовом» Тюкавин сыграет», - сказал Сафонов «Спорт-Экспрессу».

Напомним, что Тюкавин имеет в своём активе в текущем сезоне три забитых гола и два ассиста в рамках восьми появлений на поле в официальных играх.

Следить за главными событиями московского дерби в Кубке России можно благодаря текстовой трансляции от портала LiveResult.ru. Стартовый свисток прозвучит совсем скоро - в 19:30, время московское.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Алексей Сафонов Константин Тюкавин
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
СПАРТАК МОСКВА ДИНАМО МОСКВА
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Рубин Рубин
Урал Урал
2
1
2.70 3.35 2.75
Видео
Окончен
Факел Факел
Оренбург Оренбург
0
1
2.43 3.50 3.00
Видео
60 мин
Спартак Москва Спартак Москва
Динамо Москва Динамо Москва
4
0
2.30 3.60 3.15
Видео
60 мин
Пари НН Пари НН
Краснодар Краснодар
0
0
3.55 3.65 2.11
Видео
30.08.23 в 17:15
Ахмат Ахмат
Крылья Советов Крылья Советов
2.50 3.60 2.85
Видео
30.08.23 в 17:15
Сочи Сочи
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
3.50 3.60 2.14
Видео
30.08.23 в 19:30
Балтика Балтика
Зенит Зенит
4.90 4.10 1.72
Видео
30.08.23 в 19:30
Ростов Ростов
Локомотив Москва Локомотив Москва
2.65 3.35 2.80
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 29 Августа
20:24 · Россия. Премьер-лига
Евсеев обратился к болельщикам «Факела»
20:23 · Кубок России
Ростов – Локомотив: прогноз на матч Кубка России – 30 августа 2023
20:14 · Кубок России
​Балтика – Зенит: прогноз на матч Кубка России – 30 августа 2023
20:10 · Кубок России
Деограсия: «На 90-й минуте думал о том, что будет серия пенальти»
20:04 · Кубок России
Евсеев: «Я командой доволен, как она именно играла»
20:04 · Кубок России
«Динамо» провело двойную замену на 27-й минуте матча со «Спартаком», клуб громят со счётом 0:4
20:00 · Кубок России
На 25-й минуте «Спартак» забил в ворота «Динамо» четвёртый гол
19:52 · Кубок России
«Спартак» уже громит «Динамо»
19:43 · Кубок России
Соболев быстро открыл счёт в матче «Спартак» - «Динамо»
19:35 · Россия. Премьер-лига
В «Локомотиве» объяснили, зачем отправили Изидора в Москву
19:30 · Кубок России
Ахмат – Крылья Советов: прогноз на матч Кубка России – 30 августа 2023
19:29 · Россия. Премьер-лига
В «Динамо» подтвердили, что Сазонов улетел в Италию
19:28 · Кубок России
Ивич: «Пытаемся найти лучший способ поправить здоровье Кайо»
19:22 · Кубок России
Юран: «Эссьену и Зе Турбо тайм-полтора хватит»
19:19 · Кубок России
​Сочи – ЦСКА: прогноз на матч Кубка России – 30 августа 2023
Все новости