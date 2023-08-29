Легионер «Урала» назвал причину поражения от «Рубина»

Легионер екатеринбургского «Урала» Гильерме Шеттине высказался о проигранном «Рубину» матче Кубка России (1:2) и назвал причину поражения своей команды.

«Рубин» выиграл два подбора и дважды забил после стандартных положений. Во втором тайме мы стали играть лучше, давили и минимум два момента создали. Не удалось забить, не реализовали потенциал», - цитирует Шеттине сайт телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что в следующем туре группового этапа «шмели» примут дома «Локомотив». Игра пройдёт через три недели, 20 сентября в Екатеринбурге.