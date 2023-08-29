«Оренбург» в компенсированное время вырвал победу над «Факелом», возглавив группу А в Кубке России

«Факел» и «Оренбург» сошлись в рамках Кубка России. Матч третьего тура группового этапа состоялся 29 августа на стадионе «Центральный».

Максимально равная ситуация образовалась в группе А перед третьим туром, все четыре команды одержали по одной победе. Поэтому «Факел» и «Оренбург» могли в Воронеже определить нового лидера квартета. Могли, но не очень хотели. Или просто не хватало сил. Вадим Евсеев провёл ротацию в атаке, доверив сыграть Ивахнову и Долгову. К часу игрового времени уже обоих не было на поле: первого в перерыве заменил Максимов, второго позже – Моцпан.

По отношению Вадима Евсеева к игре своей команды можно понять, что матч протекал очень вяло. И это ещё «Факел» был хедлайнером, владел инициативой. К середине второго тайма, когда Евсеев провёл уже четыре замены, у воронежцев в активе было два неопасных удара в створ ворот. И всё. А «Оренбург» даже подобным похвастать не мог, в этой графе у гостей красовался гордый ноль.

Конечно, по атакующей мощи оренбуржцев ударила ротация. Ключевые аргентинские исполнители Вера и Мансилья отдыхали, Марин играл будто в полноги, а скиллов Куэро явно не хватало. Давид Деограсия не торопился влиять на игру заменами, Сидоров и Башич вышли уже в середине второго тайма. А моментов опасных так и не было. После стандарта Марина «Оренбургу» удалось зажечь небольшую панику в штрафной площади «Факела», но не более того. Удар Хотулёва заблокировали, а затем последовал и вынос.

Следующий опасный момент, который особо опасным конечно не было, тоже создал «Оренбург». Опять стандарт, опять кросс Марина, а завершителем выступил Куэро. Выиграл эквадорец верх на угловом и скинул мяч в дальний угол, опять же, не попав в створ. Скучнейший матч уже катился к нулевой и очень закономерной ничьей, но единственное действенное оружие матча – навесы «Оренбурга» всё-таки сыграли.

На первой добавленной минуте Гогличидзе навесил, а Полуяхтов пробил по воротам. Беленов спас, но эпизод остался за гостями: Владимир Обяхов оказался перед пустыми воротами и с трёх метров пробил, послав мяч между двумя игроками «Факела» - 0:1. Победил «Оренбург» и возглавил группу А.