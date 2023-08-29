Абаскаль: «Надеемся и верим, что Бабич готов»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Динамо».

- Видим в составе Срджана Бабича. В какой форме он находится, на сколько минут готовы его сегодня использовать, в каком качестве, какая его задача на игру?

- Мы надеемся и верим, что он готов, потому что он провел в своем чемпионате в Испании один матч, 90 минут. Да, там чемпионат начался позже, чем у нас, тем не менее, у него есть игра в активе. Он готов. Если вдруг по ходу матча получится, что он устанет или что-то еще, у нас есть кем его заменить.

- Появление в стартовом составе Литвинова - это еще одна тема, потому что после игры с «Уралом» он выпал из основы, но теперь возвращается. У вас был с ним разговор, или это возвращение для того, что футболист мог перевести дух и подумать о том, что произошло?

- Мы с Русланом говорили, у нас был разговор, он прекрасно всё понимает, что от него требуется. У нас в команде есть такая здоровая конкуренция внутри, она идет на пользу. Руслан готов всегда, он показывает свою готовность помогать команде, расти на благо команды.