Личка объяснил отсутствие Маричаля

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой со «Спартаком».

- У Маричаля дисквалификация на чемпионат, но в Кубке он может играть. Тем не менее, его нет в составе. Можете объяснить?

- Потому что Нико не может участвовать в игре в Ростове, мне нужно искать пару центральных защитников. Поэтому сегодня будут играть Кутицкий и Роберт Фернандес на этой позиции.

- Позиция Кутицкого - это следующий вопрос. Вы экспериментируете время от времени - Лаксальт уже опорник, еще есть некоторые моменты, например, Смолов поглубже. И вот Кутицкий уже центральный защитник. Объясните, так как это немножко необычно.

- Это так потому, что там тоже нет сегодня в команде Фабиана Бальбуэны и Сабы Сазонова, поэтому получает шанс на этой позиции Кутицкий, который тоже там играл. Посмотрим, как он проявит себя на этой позиции.

- Саба Сазонов уехал в Италию. Как попрощались с игроком?

- Очень быстро исчез, когда утром выходили на разминку, позвонил мне, сказал, что ему нужно быстро улететь. Я ему пожелал, как и Арсену Захаряну, чтобы был здоров, много работал и играл в Серии А. Я думаю, что это мечта этого игрока. Хочу, чтобы у него всё хорошо получилось.