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Григорий Иванов заявил, что «Урал» обратится в ЭСК после матча «Рубином»

29 Августа 2023 • 18:58 Комментировать
Рубин
2:1
Урал
окончен

Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов заявил, что его клуб обратится в ЭСК РФС после кубковой игры с «Рубином» (1:2).

Поводом стал эпизод в самом начале игры – на 6-й минуте, в котором главный арбитр встречи Ян Бобровский не поставил пенальти в ворота казанцев после падения Андрея Егорычева в штрафной площади после контакта с Егором Тесленко.

«Это же чистый беспредел. Это очевидный пенальти. Не знаю, почему так. Обязательно. Это не первый раз так. Если ты судья, то суди, что есть. Если же работаешь по блату… Считаю, таких судей не должно быть. Так что обязательно будем писать в ЭСК», - рассказал Иванов «Матч ТВ».

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Урал Григорий Иванов ЭСК РФС
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