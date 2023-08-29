​«Краснодар» назвал состав на кубковый матч против «Пари НН»

В третьем туре группового этапа Кубка России «Краснодар» сыграет против «Пари НН» на выезде. Рулевой «быков» Владимир Ивич принял решение выпустить на поле с первых минут таких футболистов:

Агкацев, Оласа, Алонсо, Тормена, Петров, Ленини, Баньяц, Кади, Ахметов, Олусегун, Мозес.

Матч между «Пари НН» и «Краснодаром» начнётся в 19:30 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

Отметим, что «Краснодар» является лидером Премьер-лиги, а вот на групповой стадии Кубка России оба прошедших матча команда проиграла.