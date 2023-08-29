Защитник Фабиан Бальбуэна не попал в заявку «Динамо» на матч третьего тура группового этапа Кубка России против «Спартака». Как сообщил сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» источник, знакомый с ситуацией, 32-летний парагваец улетел на родину по семейным обстоятельствам.

Матч между «Спартаком» и «Динамо» стартует в 19:30 по московскому времени. Следить за событиями дерби во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции, которую проведёт портал LiveResult.

Ознакомиться со стартовым составом «Динамо», который выбрал Марцел Личка, можно в нашей новости.