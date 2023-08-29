​Бабич – в основе, Промес и Бонгонда – в запасе: Состав «Спартака» на дерби с «Динамо»

В третьем туре группового этапа Кубка России «Спартак» будет принимать «Динамо». Наставник «красно-белых» Гильермо Абаскаль принял решение выпустить на поле с первых минут таких футболистов:

Максименко, Денисов, Чернов, Бабич, Хлусевич, Литвинов, Пруцев, Игнатов, Медина, Зиньковский, Соболев.

Защитник Срджан Бабич дебютирует за «Спартак». Тео Бонгонда и Квинси Промес начнут игру в запасе.

Матч между «Спартаком» и «Динамо» стартует в 19:30 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на страницах портала LiveResult.

После двух туров групповой стадии Кубка России «Спартак» имеет в своём активе шесть очков.