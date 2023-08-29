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Кубок России

Ломовицкий: «Мы одержали заслуженную победу»

29 Августа 2023 • 18:34 Комментировать
Рубин
...
Ростов
20.09 17:15

Полузащитник казанского «Рубина» Александр Ломовицкий прокомментировал самый свежий успех своего клуба. Во вторник вечером казанцы в рамках третьего тура Пути РПЛ Кубка России обыграли дома «Урал» - 2:1.

«Это важная победа, первая в Кубке. Нам надо было набирать очки, до этого две игры у нас сложились неудачно. Все сегодня молодцы, проявили характер, самоотдачу, забили два мяча. Я думаю, победа заслуженная», - говорит футболист «РИА Новости».

Ранее Ломовицкий рассказал о полученной во время матча травме. Игрок, напомним, покинул поле с наложенным льдом.

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Александр Ломовицкий
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