Карраскаль и Чавес – в запасе «Динамо» на кубковое дерби со «Спартаком»

В третьем туре групповой стадии Кубка России «Динамо» сыграет против «Спартака» на поле соперника. Рулевой «бело-голубых» Марцел Личка решил включить в стартовый состав своей команды следующих исполнителей:

Лещук, Паршивлюк, Кутицкий, Фернандес, Скопинцев, Гагнидзе, Фомин, Гладышев, Лесовой, Смолов, Грулёв.

Новички «Динамо» Луис Чавес и Хорхе Карраскаль начнут игру в запасе.

Кубковое дерби между «Спартаком» и «Динамо» начнётся в 19:30 по московскому времени. Следить за игрой можно будет в текстовой трансляции, которую проведёт портал LiveResult.

Отметим, что в двух прошедших турах Кубка России «Динамо» смогло набрать четыре зачётных балла.