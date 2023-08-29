«Рубин» не мог открыть счёт в матчах Кубка России девять игр подряд

Казанский «Рубин» во вторник вечером одержал победу в Кубке России над екатеринбургским «Уралом» - 2:1. Игра прошла в рамках третьего тура Пути РПЛ в Казани.

Любопытно, что до этого игроки «Рубина» не могли открыть счёт в матчах Кубка страны на протяжении девяти встреч подряд, делится фактом телеграм-канал «Цифроскоп». Сегодня в составе казанцев это сделал Рустамжон Ашмуратор на 10-й минуте игры.

Благодаря победе «Рубин» набрал первые три очка в квартете В и идёт на третьем месте. Столько же очков у «Урала» и «Ростова».