Ганчаренко: «Реализация хромала»

Главный тренер «Урала» Виктор Ганчаренко дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Рубином».

- Второй тайм был весь у «Урала» в распоряжении, чтобы сравнять счет, и замены были сделаны. Чего все-таки не хватило, чтобы «Рубин» сегодня дожать?

- Те моменты, которые у нас сегодня были, по крайней мере, что-то из них можно было выжать. Реализация хромала.

- В концовке матча получил повреждение защитник, пришлось доигрывать в меньшинстве. Не жалеете, что к тому моменту потратили все замены?

- Нет, конечно, в любом случае, когда имеешь кубковый матч, играешь два на третий, надо делать какую-то ротацию, кому-то давать по 45 минут, кому-то 60/30. Давать игровое время надо, и, соответственно, люди, которые по 80 минут играют, им тоже могут требоваться замены. Поэтому ни о чем жалеть здесь не приходится, кроме травмы Итало.

- Несмотря на это поражение, турнирная ситуация в Кубке плачевной для «Урала» не выглядит. Как дальше быть, продолжать играть на победу, или все-таки это будет вторичный турнир для команды? Или так говорить нельзя?

- Давайте все-таки сейчас переключимся на чемпионат, а потом вернемся к Кубку.