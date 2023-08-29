Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Кубок России

Рахимов: «Все были заряжены на то, чтобы играть, равнодушия не было»

29 Августа 2023 • 17:24 Комментировать
Рубин
2:1
Урал
окончен

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Уралом».

- Сегодня, кажется, победа была добыта даже немного с запасом. Потому что «Урал» во втором тайме не так, чтобы очень много создал. За счет чего?

- За счет чего не так много создал? Все равно были моменты, где-то сыграли невнимательно, и два-три эпизода не очень приятные. Да и у нас были моменты неплохие. Не знаю, мне сложно говорить, потому что все-таки мы сыграли достаточно хорошо, но все-таки не было той уверенности, того запаса прочности в течение 90 минут. Были какие-то моменты, где мы все-таки могли сыграть намного надежнее. Брака было достаточно у нас  в простых ситуациях, где-то реагировали недостаточно хорошо. В любом случае хочу ребят поздравить с победой, потому что, еще раз, не было ни одного, кто не хотел. Все были заряжены на то, чтобы играть. Равнодушия не было.

- В прошлом домашнем матче в Кубке «Рубин» проиграл после ошибки молодого вратаря. Сегодня вы решили голкипера не менять, и он своими спасениями помог команде. Почему решили оставить его?

- Нельзя же за ошибку сразу прибивать игрока, потому что, наверное, не ошибается тот, кто ничего не делать. А здесь надо было дать понять, что он имеет право на ошибку. Здесь очень важно, чтобы он не терял уверенность.

- Сегодня «Рубин», кажется, даже пару новых схем попробовал во время матча. Ждать ли этого в чемпионате, или это эксперимент только на Кубок?

- Для этого нужен, еще раз, запас той самой прочности, о котором я говорил, нужно, чтобы даже при смене схемы не ломался и не опускался уровень игры. Это все-таки зависит от игроков.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Рубин Рашид Рахимов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Рубин Рубин
Урал Урал
2
1
2.70 3.35 2.75
Видео
75 мин
Факел Факел
Оренбург Оренбург
0
0
2.43 3.50 3.00
Видео
29.08.23 в 19:30
Спартак Москва Спартак Москва
Динамо Москва Динамо Москва
2.30 3.60 3.15
Видео
29.08.23 в 19:30
Пари НН Пари НН
Краснодар Краснодар
3.55 3.65 2.11
Видео
30.08.23 в 17:15
Ахмат Ахмат
Крылья Советов Крылья Советов
2.50 3.60 2.85
Видео
30.08.23 в 17:15
Сочи Сочи
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
3.50 3.60 2.14
Видео
30.08.23 в 19:30
Балтика Балтика
Зенит Зенит
4.90 4.10 1.72
Видео
30.08.23 в 19:30
Ростов Ростов
Локомотив Москва Локомотив Москва
2.65 3.35 2.80
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 29 Августа
18:44 · Россия. Премьер-лига
Солтмурад Бакаев: «Рубин» набирает обороты»
18:34 · Кубок России
​Бабич – в основе, Промес и Бонгонда – в запасе: Состав «Спартака» на дерби с «Динамо»
18:34 · Кубок России
Ломовицкий: «Мы одержали заслуженную победу»
18:31 · Кубок России
Карраскаль и Чавес – в запасе «Динамо» на кубковое дерби со «Спартаком»
18:17 · Россия. Премьер-лига
Ломовицкий: «Я нормально, ходить могу»
17:38 · Кубок России
«Рубин» не мог открыть счёт в матчах Кубка России девять игр подряд
17:29 · Кубок России
Ганчаренко: «Реализация хромала»
17:24 · Кубок России
Рахимов: «Все были заряжены на то, чтобы играть, равнодушия не было»
17:15 · Кубок России
«Рубин» переиграл «Урал», набрав первые очки в Кубке
17:09 · Кубок России
Деограсия: «Для «Оренбурга» в приоритете Премьер-лига»
16:59 · Кубок России
Заварзин уверен в победе «Динамо» над «Спартаком»
16:46 · Кубок России
Булыкин ожидает голевую феерию от матча «Спартака» с «Динамо»
16:45 · Кубок России
«Факел» - «Оренбург»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 1
16:44 · Кубок России
Кечинов поделился ожиданиями от кубкового матча между «Спартаком» и «Динамо»
16:34 · Кубок России
«Факел» и «Оренбург» огласили стартовые составы на кубковый матч
Все новости