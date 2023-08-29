Рахимов: «Все были заряжены на то, чтобы играть, равнодушия не было»

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Уралом».

- Сегодня, кажется, победа была добыта даже немного с запасом. Потому что «Урал» во втором тайме не так, чтобы очень много создал. За счет чего?

- За счет чего не так много создал? Все равно были моменты, где-то сыграли невнимательно, и два-три эпизода не очень приятные. Да и у нас были моменты неплохие. Не знаю, мне сложно говорить, потому что все-таки мы сыграли достаточно хорошо, но все-таки не было той уверенности, того запаса прочности в течение 90 минут. Были какие-то моменты, где мы все-таки могли сыграть намного надежнее. Брака было достаточно у нас в простых ситуациях, где-то реагировали недостаточно хорошо. В любом случае хочу ребят поздравить с победой, потому что, еще раз, не было ни одного, кто не хотел. Все были заряжены на то, чтобы играть. Равнодушия не было.

- В прошлом домашнем матче в Кубке «Рубин» проиграл после ошибки молодого вратаря. Сегодня вы решили голкипера не менять, и он своими спасениями помог команде. Почему решили оставить его?

- Нельзя же за ошибку сразу прибивать игрока, потому что, наверное, не ошибается тот, кто ничего не делать. А здесь надо было дать понять, что он имеет право на ошибку. Здесь очень важно, чтобы он не терял уверенность.

- Сегодня «Рубин», кажется, даже пару новых схем попробовал во время матча. Ждать ли этого в чемпионате, или это эксперимент только на Кубок?

- Для этого нужен, еще раз, запас той самой прочности, о котором я говорил, нужно, чтобы даже при смене схемы не ломался и не опускался уровень игры. Это все-таки зависит от игроков.