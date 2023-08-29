«Рубин» переиграл «Урал», набрав первые очки в Кубке

Третий кубковый тур начался в Казани, где «Рубин» принимал «Урал». Казанцы на 100% обновили состав в отличие от противника, и это сработало в итоге. Уже на 10-й минуте после подачи углового Рустам Ашурматов огорчил гостей. «Рубин» вскоре забил снова, и еще раз после стандарта. Егор Тесленко получил мяч у ближней штанги и метко пробил. «Урал» ответил классной атакой в одно-два касания, тонкий пас по вертикали, и Алексей Каштанов метров с 12 уверенно пробил в цель. Второй тайм получился малособытийным и сухим.

«Рубин» добыл первую кубковую победу и с тремя очками делит второе место с «Уралом» и «Ростовом».