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«Рубин» переиграл «Урал», набрав первые очки в Кубке

29 Августа 2023 • 17:15 Комментировать
Рубин
2:1
Урал
окончен

Третий кубковый тур начался в Казани, где «Рубин» принимал «Урал». Казанцы на 100% обновили состав в отличие от противника, и это сработало в итоге. Уже на 10-й минуте после подачи углового Рустам Ашурматов огорчил гостей. «Рубин» вскоре забил снова, и еще раз после стандарта. Егор Тесленко получил мяч у ближней штанги и метко пробил. «Урал» ответил классной атакой в одно-два касания, тонкий пас по вертикали, и Алексей Каштанов метров с 12 уверенно пробил в цель. Второй тайм получился малособытийным и сухим.

«Рубин» добыл первую кубковую победу и с тремя очками делит второе место с «Уралом» и «Ростовом».

Протокол игры  
Рубин2:1Урал
(1:0) Ашурматов Рустам10'  
(2:0) Тесленко Егор30'  
  35'Егорычев Андрей (2:1)
Янович НикитаТесленко Егор  52'Ашурматов Рустам  85'Ширяев Максим  90'Безруков РусланАпшацев Марат 77' (Ломовицкий Александр ( 77') Иванов ОлегКоновалов Игорь ОлеговичБакаев СолтмурадЛисакович Виталий  41' 46' (Фамейе Джоэль ( 46') Уридия Мераби 77' (Рахмоналиев Умарали ( 77')
Запасные: Костюков МихаилДюпин ЮрийДаку МирлиндКузнецов Даниил IIИву УгучуквуИсмагилов АртёмЗотов АлександрГрицаенко АлексейКабутов Дмитрий
Помазун ИльяЭмерсон Иллой-АйетКулаков ДенисБевеев МингиянМамин АртёмЕгорычев Андрей 46' (Итало ( 46') Дмитриев ИгорьСиссе Ибраима 81' (Сунгатулин Фаниль ( 81') Аюпов Тимур 68' (Мишкич Даниэль ( 68') Юшин Александр 46' (Гильерме Шеттине ( 46') Каштанов Алексей
Запасные: Мосин ЕгорКикиБуркин ДмитрийИшков ИльяЖелезнов ЮрийМамин Алексей
29 августа. Стадион "Ак Барс Арена" (Казань).

 

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