«Рубин» переиграл «Урал», набрав первые очки в Кубке

Третий кубковый тур начался в Казани, где «Рубин» принимал «Урал». Казанцы на 100% обновили состав в отличие от противника, и это сработало в итоге. Уже на 10-й минуте после подачи углового Рустам Ашурматов огорчил гостей. «Рубин» вскоре забил снова, и еще раз после стандарта. Егор Тесленко получил мяч у ближней штанги и метко пробил. «Урал» ответил классной атакой в одно-два касания, тонкий пас по вертикали, и Алексей Каштанов метров с 12 уверенно пробил в цель. Второй тайм получился малособытийным и сухим.
«Рубин» добыл первую кубковую победу и с тремя очками делит второе место с «Уралом» и «Ростовом».
Протокол игры
|(1:0) Ашурматов Рустам10'
|(2:0) Тесленко Егор30'
|35'Егорычев Андрей (2:1)
Янович Никита•Тесленко Егор• 52'Ашурматов Рустам• 85'Ширяев Максим• 90'Безруков Руслан•Апшацев Марат77' (Ломовицкий Александр (77') •Иванов Олег•Коновалов Игорь Олегович•Бакаев Солтмурад•Лисакович Виталий 41'46' (Фамейе Джоэль (46') •Уридия Мераби77' (Рахмоналиев Умарали (77')
Помазун Илья•Эмерсон Иллой-Айет•Кулаков Денис•Бевеев Мингиян•Мамин Артём•Егорычев Андрей46' (Итало (46') •Дмитриев Игорь•Сиссе Ибраима81' (Сунгатулин Фаниль (81') •Аюпов Тимур68' (Мишкич Даниэль (68') •Юшин Александр46' (Гильерме Шеттине (46') •Каштанов Алексей
29 августа. Стадион "Ак Барс Арена" (Казань).
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