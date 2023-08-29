Деограсия: «Для «Оренбурга» в приоритете Премьер-лига»

Главный тренер «Оренбурга» Давид Деограсия дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Факелом».

- Вы возглавили «Оренбург» неделю назад и уже провели два матча. Как такой плотный график сказывается на вашем знакомстве с возможностями команды?

- Я еще узнаю игроков, на самом деле я провел только один матч с командой, но это не отговорка от того, что сегодня надо провести хорошую игру.

- У «Оренбурга» три очка в таблице в Кубке и два очка в чемпионате. Какие задачи вы как главный тренер ставите перед командой именно на кубковый розыгрыш?

- Для нас в приоритете Премьер-лига, но для нас важны все матчи. Будем стараться выиграть все матчи и хорошо себя сегодня проявить.