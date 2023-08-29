Заварзин уверен в победе «Динамо» над «Спартаком»

Во вторник в третьем туре группового раунда Фонбет Кубка России сойдутся между собой московские клубы - «Спартак» и «Динамо». Бывшего генерального директора как «Спартака», так и «Динамо», Юрия Заварзина, спросили прогноз на игру. Он уверен в том, что сейчас «Динамо» находится в лучшей форме, а потому должно уверенно справиться со «Спартаком».

- Предполагаю, что «Динамо» одержит победу. «Спартак» сейчас в растерянности, в обороне у них проходной двор. Бело-голубые в последних матчах, напротив, показали неплохой футбол. Поэтому мое мнение – команда Лички на данный момент посильнее, - цитирует слова специалиста Rusfootball.info.

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