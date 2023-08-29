Булыкин ожидает голевую феерию от матча «Спартака» с «Динамо»

Сегодня в России пройдут матчи третьего тура группового раунда Фонбет Кубка России, в одном из них сойдутся московские «Спартак» и «Динамо». Бывший нападающий бело-голубых Дмитрий Булыкин уверен в том, что в этой игре будет забито много голов, при этом болеть он будет именно за «Динамо».

- Команды захотят порадовать болельщиков красивой игрой и результативностью. Поэтому нас ждёт открытый футбол и много голов. Команды равны по силе, и обе имеют шансы победить. А я, конечно, буду болеть за «Динамо», - цитирует слова Булыкина Vprognoze.ru.

Следить за событиями игры между московскими «Спартаком» и «Динамо» можно в формате прямой онлайн-трансляции. Ссылка на нее будет доступна на нашем сайте.