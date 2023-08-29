Кечинов поделился ожиданиями от кубкового матча между «Спартаком» и «Динамо»

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Кечинов поделился ожиданиями от предстоящего столичного дерби, в котором «красно-белые» сыграют против «Динамо».

Эксперт отметил, что не видит фаворита, но ожидает, что подопечные Гильермо Абаскаля смогут реабилитироваться за три последних матча, к тому же будут играть футболисты, которые имеют мало игровой практики.

«Надеюсь, у них огромное желание, что всё это временные трудности и команда находится на нужном направлении. Ожидаю зрелищной игры с забитыми мячами. Надеюсь, «Спартак» победит», - приводит слова Кечинова «Чемпионат».

Столичное дерби в рамках группового этапа Пути РПЛ Кубка России состоится сегодня, 29 августа.