Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Кубок России

Кечинов поделился ожиданиями от кубкового матча между «Спартаком» и «Динамо»

29 Августа 2023 • 16:44 Комментировать
Спартак Москва
...
Динамо Москва
Через 2 ч. 23 мин.

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Кечинов поделился ожиданиями от предстоящего столичного дерби, в котором «красно-белые» сыграют против «Динамо».

Эксперт отметил, что не видит фаворита, но ожидает, что подопечные Гильермо Абаскаля смогут реабилитироваться за три последних матча, к тому же будут играть футболисты, которые имеют мало игровой практики.

«Надеюсь, у них огромное желание, что всё это временные трудности и команда находится на нужном направлении. Ожидаю зрелищной игры с забитыми мячами. Надеюсь, «Спартак» победит», - приводит слова Кечинова «Чемпионат».

Столичное дерби в рамках группового этапа Пути РПЛ Кубка России состоится сегодня, 29 августа. 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Динамо Москва Валерий Кечинов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
СПАРТАК МОСКВА ДИНАМО МОСКВА
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Рубин Рубин
Урал Урал
2
1
2.70 3.35 2.75
Видео
29.08.23 в 17:15
Факел Факел
Оренбург Оренбург
2.43 3.50 3.00
Видео
29.08.23 в 19:30
Спартак Москва Спартак Москва
Динамо Москва Динамо Москва
2.30 3.60 3.15
Видео
29.08.23 в 19:30
Пари НН Пари НН
Краснодар Краснодар
3.55 3.65 2.11
Видео
30.08.23 в 17:15
Ахмат Ахмат
Крылья Советов Крылья Советов
2.50 3.60 2.85
Видео
30.08.23 в 17:15
Сочи Сочи
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
3.50 3.60 2.14
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 29 Августа
16:59 · Кубок России
Заварзин уверен в победе «Динамо» над «Спартаком»
16:46 · Кубок России
Булыкин ожидает голевую феерию от матча «Спартака» с «Динамо»
16:45 · Кубок России
«Факел» - «Оренбург»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
16:44 · Кубок России
Кечинов поделился ожиданиями от кубкового матча между «Спартаком» и «Динамо»
16:34 · Кубок России
«Факел» и «Оренбург» огласили стартовые составы на кубковый матч
15:54 · Россия. Премьер-лига
Агент Селюк — о будущем Конате: «Точка не поставлена»
15:21 · Кубок России
​«Балтика» продала все билеты на кубковый матч с «Зенитом»
14:58 · Кубок России
Рахимов объяснил замену всех игроков перед матчем с «Уралом»
14:51 · Кубок России
Ганчаренко: «У нас нет обоймы, чтобы поменять всех игроков»
14:51 · Кубок России
Сенников: «У «Динамо» всё идёт по нарастающей, а «Спартак» теряет форму»
14:35 · Россия. Премьер-лига
Кондратов: «Если у Юрана не будет результата, то он сам начнёт инициировать свой уход»
14:32 · Кубок России
«Рубин» - «Урал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1
14:19 · Россия. Премьер-лига
«Колон» объявил о переходе защитника «Локомотива» Конти
14:10 · Кубок России
«Рубин» и «Урал» назвали стартовые составы на матч Кубка России
13:28 · Кубок России
Ринат Билялетдинов поделился ожиданиями от дерби «Спартак» - «Динамо»
Все новости