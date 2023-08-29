«Факел» и «Оренбург» огласили стартовые составы на кубковый матч

Стали известны стартовые составы на матч третьего тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России, в котором воронежский «Факел» примет футбольный клуб «Оренбург».
Составы команд значительно изменились по сравнению с последним туром РПЛ.
Стартовый состав «Факела»: Беленов, Суслов, Яколиш, Калинин, Брызгалов, Магаль, Якимов, Багамаев, Ивлев, Долгов, Ивахнов.
Стартовый состав «Оренбурга»: Кеняйкин, Перес, Хотулев, Гогличидзе, Печенин, Полуяхтов, Сиваков, Ковалев, Титков, Паласио, Марин.
Поединок начнётся в 17:15 по московскому времени. Прямая текстовая трансляция матча пройдёт на сайте Liveresult.ru.
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