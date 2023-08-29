Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Кубок России

«Факел» и «Оренбург» огласили стартовые составы на кубковый матч

29 Августа 2023 • 16:34 Комментировать
Факел
...
Оренбург
Через 0 ч. 4 мин.

Стали известны стартовые составы на матч третьего тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России, в котором воронежский «Факел» примет футбольный клуб «Оренбург».

Составы команд значительно изменились по сравнению с последним туром РПЛ. 

Стартовый состав «Факела»: Беленов, Суслов, Яколиш, Калинин, Брызгалов, Магаль, Якимов, Багамаев, Ивлев, Долгов, Ивахнов.

Стартовый состав «Оренбурга»: Кеняйкин, Перес, Хотулев, Гогличидзе, Печенин, Полуяхтов, Сиваков, Ковалев, Титков, Паласио, Марин.

Поединок начнётся в 17:15 по московскому времени. Прямая текстовая трансляция матча пройдёт на сайте Liveresult.ru

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Факел Оренбург
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ФАКЕЛ ОРЕНБУРГ
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Рубин Рубин
Урал Урал
2
1
2.70 3.35 2.75
Видео
29.08.23 в 17:15
Факел Факел
Оренбург Оренбург
2.43 3.50 3.00
Видео
29.08.23 в 19:30
Спартак Москва Спартак Москва
Динамо Москва Динамо Москва
2.30 3.60 3.15
Видео
29.08.23 в 19:30
Пари НН Пари НН
Краснодар Краснодар
3.55 3.65 2.11
Видео
30.08.23 в 17:15
Ахмат Ахмат
Крылья Советов Крылья Советов
2.50 3.60 2.85
Видео
30.08.23 в 17:15
Сочи Сочи
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
3.50 3.60 2.14
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 29 Августа
17:09 · Кубок России
Деограсия: «Для «Оренбурга» в приоритете Премьер-лига»
16:59 · Кубок России
Заварзин уверен в победе «Динамо» над «Спартаком»
16:46 · Кубок России
Булыкин ожидает голевую феерию от матча «Спартака» с «Динамо»
16:45 · Кубок России
«Факел» - «Оренбург»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
16:44 · Кубок России
Кечинов поделился ожиданиями от кубкового матча между «Спартаком» и «Динамо»
16:34 · Кубок России
«Факел» и «Оренбург» огласили стартовые составы на кубковый матч
15:54 · Россия. Премьер-лига
Агент Селюк — о будущем Конате: «Точка не поставлена»
15:21 · Кубок России
​«Балтика» продала все билеты на кубковый матч с «Зенитом»
14:58 · Кубок России
Рахимов объяснил замену всех игроков перед матчем с «Уралом»
14:51 · Кубок России
Ганчаренко: «У нас нет обоймы, чтобы поменять всех игроков»
14:51 · Кубок России
Сенников: «У «Динамо» всё идёт по нарастающей, а «Спартак» теряет форму»
14:35 · Россия. Премьер-лига
Кондратов: «Если у Юрана не будет результата, то он сам начнёт инициировать свой уход»
14:32 · Кубок России
«Рубин» - «Урал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1
14:19 · Россия. Премьер-лига
«Колон» объявил о переходе защитника «Локомотива» Конти
14:10 · Кубок России
«Рубин» и «Урал» назвали стартовые составы на матч Кубка России
Все новости