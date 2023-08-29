Бывший футболист «Динамо» Игорь Колыванов в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым поделился ожиданиями от предстоящего матча между «Спартаком» и «Динамо».

«Команды похожи друг на друга. Обе команды играют в атакующий футбол. Хочется увидеть яркую игру сегодня. Честно, даже не знаю, чего ожидать - провалы бывают и у одних, и у других. «Спартак» с начала этого сезона очень много пропускает, это уже стало какой-то закономерностью. Пропускают много, причем не от самых сильных соперников. Стоит вспомнить, как они пропустили четыре от «Нижнего». Пока не наладят игру в обороне, могут не рассчитывать на стабильные положительные результаты. Очень вальяжная игра, я даже такого во втором дивизионе не наблюдал. Они стараются играть по бразильской системе, но пока не получается.

Это дерби с отличными традициями. Настрой на такие матчи всегда запредельный. Так что матч будет бойцовским. «Динамо» тоже ведь нестабильно. Когда играют от обороны - получается, когда атакуют - нет. Но при этом команда любит играть в атаку. Они играют в прессинг, как я уже сказал, команды похожи друг на друга. Победа нужна и одним, и вторым. «Спартак» в небольшой яме, три неудачных игры. Хоть с «Ахматом» была ничья, там «Ахмат» смотрелся очень прилично на фоне «Спартака», - сказал Колыванов.