​«Балтика» продала все билеты на кубковый матч с «Зенитом»

«Балтика» продала все билеты на матч третьего тура группового этапа Кубка России против «Зенита». Как сообщает телеграм-канал «Первый спорт», ссылаясь на пресс-службу клуба из Калининграда, на игре ожидается около 30 тысяч зрителей.

Кубковый матч между «Балтикой» и «Зенитом» пройдёт в среду, 30 августа. Стартовый свисток футболисты и зрители в Калининграде услышат в 19:30 по московскому времени.

Отметим, что после двух сыгранных туров групповой стадии Кубка России «Зенит» и «Балтика» имеют по шесть зачётных баллов в своих карманах.