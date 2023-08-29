Рахимов объяснил замену всех игроков перед матчем с «Уралом»

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Уралом».

- Сегодня очень экспериментальный состав. Понятно, прошло очень мало времени после матча чемпионата, но чтобы заменить сразу 11 футболистов…

- Получилось. Надо просто понимать, что меньше, чем три дня прошло с прошлого матча, и, естественно, полного восстановления у ребят нет. Надо дать возможность и другим проявить себя, показать, поэтому такая ротация. Посмотрим, как всё будет выглядеть.

- Очень похоже, что «Рубин» сегодня будет в новой схеме играть. Или останется та же схема с тремя центральными защитниками?

- Похоже.

- Игорь Коновалов сегодня впервые появится в составе «Рубина» за очень долгое время. Я, честно говоря, даже не вспомню, когда он в последний раз за «Рубин» играл. В каком он состоянии сейчас, он действительно на 100% готов играть в старте?

- Посмотрим, насколько его хватит, потому что он очень долго не играл, очень тяжелая травма была. Сегодня он уже в течение последних 10 дней тренируется в группе. У него нет должного игрового тонуса, но все равно ему нужно дать возможность себя проявить. Посмотрим, как будет.