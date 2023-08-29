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Ганчаренко: «У нас нет обоймы, чтобы поменять всех игроков»

29 Августа 2023 • 14:51 Комментировать
Рубин
...
Урал
Через 0 ч. -6 мин.

Главный тренер «Урала» Виктор Ганчаренко в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Рубином».

- Как вообще ожидания от матча с «Рубином», чего в этой игре ждать в первую очередь от вашей команды?

- Выходя на любой матч, его хочется выиграть, показать качественную игру, в нашем случае, случае с «Рубином», сделать какие-то изменения, чтобы больше людей в тонусе были. В любом случае мы, выходя, думаем только о победе.

- Уже, может быть, видели состав «Рубина». На 100% его поменяли после матча чемпионата. Не было ли соблазна сделать так же и поменять вообще всех тех, кто играл в чемпионате?

- Во-первых, у нас нет обоймы, чтобы поменять всех. У нас 18-10 полевых игроков тренируется, поэтому не можем себе этого позволить. Во-вторых, иногда это бывает лишним, потому что в таких матчах важно сохранить баланс между атакой и обороной, потому что будет меньше сил тратиться. В-третьих, надо кого-то подпустить из молодых, что мы сегодня и сделали.

- Вот эта ротация поможет избежать мыслей о неудачном матче чемпионата в прошлом туре?

- Сложно здесь говорить, в любом случае тот матч, который был позади, и следующий в чистом виде из головы тяжело выбросить. Мы понимаем, что отдельно взятый какой-то матч - это своя история, поэтому о нем и думаем.

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Евро-Футбол.Ру,
Урал Виктор Ганчаренко
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