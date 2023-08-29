Сенников: «У «Динамо» всё идёт по нарастающей, а «Спартак» теряет форму»

Бывший игрок «Локомотива» Дмитрий Сенников поделился мнением о предстоящем кубковом матче, в котором встретятся «Спартак» и «Динамо».

По мнению эксперта, фаворитами в этой игре являются динамовцы. Сенников отметил, что «бело-голубые» прибавляют с каждым матчем, а «красно-белые», напротив, постепенно теряют игровую форму.

«У «Динамо» всё идёт по нарастающей с каждым матчем — команда становится крепче и интереснее. «Спартак», наоборот, теряет форму — хорошо начал, но сейчас попал в игровой спад», — цитирует Сенникова «Чемпионат».

Матч «Спартак» — «Динамо» состоится сегодня, 29 августа, на домашней арене «красно-белых». Начало этой встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.