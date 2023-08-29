«Спартак» - «Динамо»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:0

В Кубке России по футболу встречаются «Спартак» и «Динамо».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Спартак Москва - Динамо Москва
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Протокол игры
|(1:0) Соболев Александр6'
|(2:0) Бабич Срджан15'
|(3:0) Соболев Александр18'
|(4:0) Зиньковский Антон25'
Максименко Артём•Чернов Никита•Литвинов Руслан•Бабич Срджан•Хлусевич Даниил•Пруцев Данил•Медина Хесус•Денисов Даниил•Зиньковский Антон•Игнатов Михаил Александрович•Соболев Александр
Лещук Игорь•Скопинцев Дмитрий•Кутицкий Александр27' (Маричаль Николас (27') •Фернандес Роберто•Паршивлюк Сергей• 14'Гагнидзе Лука•Фомин Даниил•Лесовой Даниил• 45'Смолов Фёдор•Грулёв Вячеслав•Гладышев Ярослав27' (Нгамалё Николя (27')
29 августа. Стадион "Открытие Банк Арена" (Москва).
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