«Пари НН» - «Краснодар»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

В Кубке России по футболу встречаются «Пари НН» и «Краснодар».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Пари НН - Краснодар
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Протокол игры
Ботнарь Виталий•Александров Виктор•Гоцук Кирилл•Масоэро Лукас Габриэль•Стаматов Матео•Стоцкий Дмитрий•Эдедем Эссьен46' (Севикян Эдгар (46') •Карапузов Владислав• 35'Михайлов Ярослав•Кухарчук Илья46' (Майга Мамаду (46') •Турбо Зе
Агкацев Станислав•Алонсо Хуниор•Олаcа Лукас46' (Волков Сергей Александрович (46') •Петров Сергей•Тормена Витор•Ленини Кевин•Баньяц Михайло•Ахметов Ильзат•Кобнан Мозес•Кади•Олусегун Джуниор
29 августа. Стадион "Нижний Новгород" (Нижний Новгород).
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