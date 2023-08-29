«Факел» - «Оренбург»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

В Кубке России по футболу встречаются «Факел» и «Оренбург».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Факел - Оренбург
Доступ после регистрации
Протокол игры
Беленов Александр•Брызгалов Сергей•Яколиш Антонио•Суслов Кирилл•Багамаев Абдула•Ивлев Андрей•Калинин Илья•Магаль Руслан•Якимов Вячеслав•Долгов Александр•Ивахнов Матвей
Кеняйкин Алексей•Гогличидзе Лео•Хотулёв Данила•Печенин Кирилл•Перес Матиас•Полуяхтов Владимир•Сиваков Михаил•Титков Николай•Куэро Джастин•Ковалёв Юрий•Марин Джимми
29 августа.
Бан пользователя