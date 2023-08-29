«Рубин» и «Урал» назвали стартовые составы на матч Кубка России

Тренерские штабы казанского «Рубина» и екатеринбургского «Урала» определились со стартовыми составами команд на поединок третьего тура группового этапа Кубка России.

«Рубин»: Янович, Тесленко, Ашурматов, Ширяев, Безруков, Апшацев Иванов, Коновалов, Бакаев, Лисакович, Уридия.

«Урал»: Помазун, Кулаков, Эммерсон, Бевеев, Мамин, Сиссе, Аюпов, Дмитриев, Егорычев, Юшин, Каштанов.

Кубковый матч состоится на стадионе в Казани и начнется в 15:00 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция противостояния пройдет на Liveresult.ru.

После двух проведенных туров хозяева занимают последнее место в квартете В, а гости располагаются на третьей позиции.