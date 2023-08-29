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Ринат Билялетдинов поделился ожиданиями от дерби «Спартак» - «Динамо»

29 Августа 2023 • 13:28 Комментировать

Экс-тренер казанского «Рубина» Ринат Билялетдинов высказался о предстоящем кубковом матче между «Спартаком» и «Динамо» в рамках третьего тура группового этапа.

«Спартак» и «Динамо» равны по силе и возможностям. Я бы не назвал фаворита в кубковом матче. У «Спартака» сейчас кризис? Нет, команда не в кризисе, такое бывает», - приводит слова специалиста издание «РБ Спорт».

Поединок «Спартак» - «Динамо» состоится в Москве сегодня, 29 августа, стартовый свисток прозвучит в 19:30 по столичному времени. Текстовая онлайн-трансляция противостояния будет доступна на Liveresult.ru.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Динамо Москва Ринат Билялетдинов
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