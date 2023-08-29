Ещенко оценил шансы в матче «Спартак» - «Динамо»

Экс-футболист столичного «Спартака» Андрей Ещенко поделился мнением о предстоящем поединке между «красно-белыми» и «Динамо» в третьем туре группового этапа Кубка России.

«Очень надеюсь, что в дерби нас ждёт классный и яркий футбол. Хочется увидеть много голов. Думаю, в этой игре точно нет фаворита. Здесь может быть всё что угодно. Шансы 50 на 50», - приводит слова Ещенко издание «Чемпионат».

Встреча состоится сегодня, 29 августа, на домашнем стадионе «красно-белых». Начало запланировано в 17:30 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция противостояния будет доступна на Liveresult.ru.