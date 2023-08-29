Бывший футболист «Спартака» Андрей Коновалов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» дал прогноз на кубковый матч с «Динамо».

- Согласны, что у «Динамо» больше шансов сегодня?

- Да, складывается такое впечатление. «Бело-голубые» сейчас выглядят получше. Да и в психологическим плане они подходят в лучшем состоянии к дерби, чем «Спартак».

- Ждете сегодня резервные составы? Лидерам дадут отдохнуть?

- Не думаю. Все-таки это принципиальное противостояние. Обе команды хотят победить, поэтому составы будут оптимальными. К тому же «Спартаку» нужно улучшать свою игру, поэтому Абаскаль выпустит ребят из основы. Сейчас вообще к Кубку относятся серьезно. Турнир получился интересным, с неплохими премиальными.

- Ожидаете дебют сербского защитники «Спартака» Срджана Бабича?

- Возможно. Он уже потренировался с командой какое-то время, и минимальная адаптация прошла. Есть вероятность, что он выйдет сегодня на поле.

- «Динамо» также недавно подписало двух новобранцев: Карраскаля и Чавеса. мы их тоже увидим сегодня?

- Да. Не факт, что они выйдут в стартовом составе, но на замену вполне возможно. Тем более Карраскаль уже адаптирован к нашему чемпионату.

- Какой игры ждете?

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- «Спартак» не откажется от своей атакующей философии. Да и «Динамо» не будет играть от обороны, зная Личку. Он и в «Оренбурге» исповедовал атакующий футбол.

- Состав какой из этих команд вам кажется сильнее?

- Примерно равные составы. «Спартак» впереди выглядит поинтереснее и помощнее по классу игроков, хотя в последних матчах в нападении «красно-белые» смотрятся не очень хорошо.

Елена Григорьевская