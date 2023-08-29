Бывший футболист «Спартака» Андрей Коновалов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» дал прогноз на кубковый матч с «Динамо».
- Согласны, что у «Динамо» больше шансов сегодня?
- Да, складывается такое впечатление. «Бело-голубые» сейчас выглядят получше. Да и в психологическим плане они подходят в лучшем состоянии к дерби, чем «Спартак».
- Ждете сегодня резервные составы? Лидерам дадут отдохнуть?
- Не думаю. Все-таки это принципиальное противостояние. Обе команды хотят победить, поэтому составы будут оптимальными. К тому же «Спартаку» нужно улучшать свою игру, поэтому Абаскаль выпустит ребят из основы. Сейчас вообще к Кубку относятся серьезно. Турнир получился интересным, с неплохими премиальными.
- Ожидаете дебют сербского защитники «Спартака» Срджана Бабича?
- Возможно. Он уже потренировался с командой какое-то время, и минимальная адаптация прошла. Есть вероятность, что он выйдет сегодня на поле.
- «Динамо» также недавно подписало двух новобранцев: Карраскаля и Чавеса. мы их тоже увидим сегодня?
- Да. Не факт, что они выйдут в стартовом составе, но на замену вполне возможно. Тем более Карраскаль уже адаптирован к нашему чемпионату.
- Какой игры ждете?
- «Спартак» не откажется от своей атакующей философии. Да и «Динамо» не будет играть от обороны, зная Личку. Он и в «Оренбурге» исповедовал атакующий футбол.
- Состав какой из этих команд вам кажется сильнее?
- Примерно равные составы. «Спартак» впереди выглядит поинтереснее и помощнее по классу игроков, хотя в последних матчах в нападении «красно-белые» смотрятся не очень хорошо.
Елена Григорьевская
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