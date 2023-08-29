Титов дал прогноз на матч «Рубин» - «Урал»

Бывший полузащитник столичного «Спартака» Егор Титов высказал мнение насчет поединка третьего тура группового этапа Кубка России между казанским «Рубином» и екатеринбургским «Уралом».

«Я бы выбрал ставку «тотал меньше 2,5 мяча». Турнирная ситуация подталкивает «Урал» к спокойной игре. «Рубин» же не лучшим образом умеет вскрывать плотную оборону», - передает слова Титова «РБ Спорт».

Матч состоится на стадионе в Казани сегодня, 29 августа. Стартовый свисток прозвучит в 15:00 по московскому времени. Следить за подробной текстовой онлайн-трансляцией встречи можно будет на Liveresult.ru.