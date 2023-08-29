Гранат: «Не думаю, что в матче «Спартак» — «Динамо» есть фаворит»

Бывший защитник «Динамо» Владимир Гранат поделился ожиданиями от матча группового этапа Кубка России, в котором «бело-голубые» встретятся со «Спартаком».

По мнению футболиста, явного фаворита в предстоящем дерби нет. При этом Гранат отметил, что в последних своих матчах динамовцам удаётся проявлять характер, а «красно-белые», напротив, терпят неудачи из-за постоянной ротации в составе.

«Если честно, хочется увидеть побольше голов, но как именно закончится матч, не могу сказать. Я не думаю, что в дерби есть какой-то фаворит. Даже если он и есть у кого-то на бумаге, то на поле его не будет», — цитирует Граната Sport24.

Матч «Спартак» — «Динамо» состоится сегодня, 29 августа. Начало этой встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.