Футбол не для болельщиков, а ради шоу: Почему кировское «Динамо» и 2Drots сыграют в открытом море

Стало известно, что матч 1/64 финала Кубка России между кировским «Динамо» и 2Drots пройдёт не на поле хозяев, а в море около Мурманска. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет об этом.

Из матча Кубка России решили сделать шоу

В 1/64 финала Кубка России случится противостояние кировского «Динамо» и команды 2Drots из Медиалиги. Изначально матч должен был пройти на поле хозяев, но этого не случится. Игру проведут на краю России – на плавучей станции «Арктик СПГ-2» около Мурманска. Трансляцию поединка организует «Матч ТВ».

По данным СМИ, организацию на себя взяли РФС и один из спонсоров-букмекеров. Смысл с точки зрения шоу понятен. Рядовой, со спортивной точки зрения, матч действительно будет приковывать к себе внимание. О нём даже напишут иностранные СМИ (те, которые готовы хоть как-то освещать события в России), ведь событие поистине удивительное. Сложно даже сразу вспомнить, когда официальный, а не выставочный поединок проходил в таких декорациях. В этом смысле РФС можно похвалить за креатив, но не всё так однозначно.

Футбол для болельщиков или для шоу?

Разумеется, болельщики кировского «Динамо» точно не в восторге от такого поворота событий. Местные болельщики пытаются высказывать своё несогласие и разочарование. Дело в том, что большого футбола в Кирове не было с 2006 года, когда на матч 1/16 Кубка России приезжала «Томь». 2Drots – это не представитель элиты, но поклонники всё равно хотели посмотреть эту игру.

Руководство «Динамо» проблему недовольства решило простым путём – закрыло возможность оставлять комментарии в социальных сетях. Однако это лишь позволит не читать и не видеть разочарованных постов, но сама суть претензии никуда не делась. Болельщиков понять можно. Проводить домашний матч на краю России, да ещё в условиях, когда на него в принципе нельзя попасть – это выглядит весьма странно.

Нужны ли вообще болельщики командам? Можно играть на плавучей станции, провести поединок на Байкале, на Красной площади и ещё где-то. Красивых и необычных локаций множество, и для шоу всё сойдёт. Однако нравится ли это болельщикам?

А что с регламентом?

Тут тоже хватает вопросов. С чего вдруг «Динамо» домашний матч проводит не в Кирове, а там, где и футбольного поля-то нет? Все помнят, как «Оренбург» и «Аланию» не пускали в Премьер-лигу под предлогом, что у них в регионе отсутствуют поля достойного уровня. Конечно, Кубок России и Премьер-лига – разные турниры, которые даже проводят разные организации, однако непоследовательность очевидна.

При этом сразу возникает и другой вопрос. Может ли теперь другой клуб, участвующий в Кубке России, по своей прихоти сменить место проведения турнира? Вот, допустим, в плей-офф какой-то клуб из Первой или Второй лиги попадёт на представителя элиты и захочет подзаработать, проведя домашний матч на поле соперника. Так можно будет сделать? Или точнее, почему нельзя, если РФС может менять место проведения матча по своему усмотрению.

Кстати, на каком основании РФС вообще самостоятельно определяет место проведения поединка? В регламенте об этом ни слова не говорится, что слегка и печалит.

Так хорошо это или плохо?

Каждый может решать для себя сам. Однако в сухом остатке будет сыгран матч-шоу ради красивой картинки. Кировские болельщики не увидят вживую поединок своей команды против небезынтересного соперника. РФС создал прецедент для нарушения регламента. Зато будет картинка, инфоповод. Кстати, особенно посмешил довод, что поле будет передано Мурманску, где должен возродиться местный клуб «Север». Грустно, что лишь такими поводами получается развивать футбол в регионе.

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Роман Андреев