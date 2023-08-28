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Кубок России

Петржела: «Личка как тренер лучше, чем Абаскаль»

28 Августа 2023 • 22:58 Комментировать
Спартак Москва
...
Динамо Москва
Через 19 ч. 42 мин.

Бывший главный тренер питерского «Зенита» Властимил Петржела высказался о предстоящем столичном дерби между «Спартаком» и «Динамо», которое состоится в рамках третьего тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России.

Чешский специалист отметил, что является болельщиком «бело-голубых», и, по его мнению, подопечные Марцела Лички не проиграют.

«Не думаю, что мы увидим большое количество голов в этом матче. Но главный фактор того, что «Динамо» не проиграет — Личка как тренер лучше, чем Абаскаль», - приводит слова Петржелы «Матч ТВ».

Столичное дерби состоится завтра, 29 августа. Начало - в 19:30 по московскому времени. 

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Динамо Москва Властимил Петржела
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СПАРТАК МОСКВА ДИНАМО МОСКВА
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