Канчельскис поделился ожиданиями от кубкового матча между «Спартаком» и «Динамо»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о предстоящем столичном дерби между «Спартаком» и «Динамо», которое состоится в рамках третьего тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России.

Специалист отметил, что «бело-голубые» в последнее время выглядят неплохо и показывают хорошие результаты.

«Думаю, будет интересная и голевая игра. У «Спартака» был ничейный результат с «Ахматом» — должно сейчас прорвать», - приводит слова Канчельскиса «Чемпионат».

Поединок состоится завтра, 29 августа. Начало - в 19:30 по московскому времени.