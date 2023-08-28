Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым поделился ожиданиями от предстоящего матча между «Спартаком» и «Динамо».

«Фаворита в этом матче нет. Даже несмотря на то, что «Спартак» играет дома. Команда сейчас в какой-то ямке, не могут выиграть никак. У «Динамо» был подъем, но в последнем матче тоже оступились. Так что игра будет равной. Тем более это дерби.

Сейчас Кубок уже становится интереснее. Всё-таки третий тур. Первые два там вообще нечего смотреть было. А тут уже можно строить какие-то планы. Так что первая серьезная кубковая игра в Москве. Я не вижу «Спартак» фаворитом в ней», - сказал Мостовой.